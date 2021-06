Milano, spaccio di eroina in taxi: arrestato 33enne

L'autista trasportava un complice nei luoghi di spaccio e per ogni corsa riceveva una somma di denaro già concordata. A quanto si è appreso, il tassista agiva quando non era in servizio

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato sorpreso in possesso di più di mezzo chilo di eroina. Secondo quanto ricostruito, con il suo taxi trasportava il suo complice, un 39enne iracheno senza fissa dimora e con precedenti dello stesso tipo, nei luoghi di spaccio, in particolare nelle zone boschive a nord della città, e per ogni corsa riceveva una somma di denaro già concordata. A quanto si è appreso, il tassista agiva quando non era in servizio.

L'arresto

Entrambi sono finiti in carcere lo scorso 15 giugno e hanno poi ammesso i fatti che gli sono stati contestati nonché altri episodi avvenuti in precedenza. Il 33enne, che era incensurato, è stato infine scarcerato e posto agli arresti domiciliari. L'indagine è coordinata dal pm Nicola Rossato.