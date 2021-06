Calcio, Milan: “Ibrahimović operato al ginocchio sinistro”

Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l'UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. Lo annuncia il Milan in una nota in cui sottolinea che l'intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo. "Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo", scrive il Milan. I tempi della riabilitazione, secondo quanto si apprende,sono stimati in quattro settimane per tornare a correre e otto settimane per tornare a giocare.