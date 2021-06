Bonate Sopra, incidente stradale: muore in scooter contro muretto

Non è chiaro il motivo per cui l'uomo, 67 anni, abbia improvvisamente sbandato: forse un malore

Un uomo di 67 anni è morto stamattina, schiantandosi con il suo scooter contro un muretto. La tragedia è accaduta attorno alle 8,30 in via Roma a Bonate Sopra, nel Bergamasco. Non è chiaro il motivo per cui l'uomo abbia improvvisamente sbandato: forse un malore. Fatto sta che si è poi scontrato con violenza contro il muretto e i soccorsi sono risultati vani. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi.