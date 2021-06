Covid Lombardia, da aprile registrati 81 casi di variante Delta

Sono 81 i casi di variante Delta finora rilevate in Lombardia, due sono stati identificati ad aprile, 70 nel mese di maggio e 9 al 14 giugno, lo si apprende da fonti interne a Regione Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) In questo mese di giugno si registra una tendenza in calo rispetto a maggio, ma ancor più significativa è la percentuale della cosiddetta variante Delta sul totale delle genotipizzazione, che è stata dell'1,20% a maggio e finora dell'1,15% a giugno.

La presenza di varianti in Lombardia

Oltre a quella indiana, i contagi legati ad altre varianti finora identificate in Lombardia sono 11.373 per quanto riguarda quella inglese, 383 per la brasiliana e 79 per la sudafricana. Ce ne sono poi 786 relativi a varianti 'non Voc (Variants of concern)', cioè non significative dato che non mostrano aumento della trasmissibilità.

Varianti poco diffuse

Le varianti, secondo un report regionale che analizza gli ultimi tre mesi con mappe e grafici ripreso da la Repubblica, sono poco diffuse "ma risulta fondamentale monitorarne e limitarne la diffusione, soprattutto alla luce dell’incertezza circa la maggiore capacità di infezione e possibile resistenza ai vaccini". Fino al 14 giugno sono stati analizzati 16.638 tamponi per trovare il genotipo, di questi 81 hanno rilevato la presenza della variante Delta.

“Copertura vaccinale efficace”

Secondo quanto riferisce la direzione Welfare regionale lombarda la "situazione è al momento sotto controllo e dai dati inglesi, che sono avanti rispetto a noi di molte settimane per questa variante Delta, risulta che la copertura vaccinale risulta efficace. Non c'è motivo di allarme, ma teniamo la situazione sotto stretto monitoraggio".