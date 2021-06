Bergamo, tra pacchi dogana a scalo spunta un uovo di dinosauro

I funzionari hanno avvisato la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, che ha qualificato il reperto come uovo fossile di Shunosaurus, un sauropode del Cretaceo inferiore, originario della Cina

I controlli

