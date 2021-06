A trovare il corpo senza vita un cliente che aveva appuntamento per ritirare la propria auto

Un meccanico di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Bessimo di Darfo in provincia di Brescia. L'uomo, titolare di un'officina di riparazioni auto, è rimasto schiacciato sotto un camion a cui stava lavorando. La vittima è Angelo Razzitti. A trovare il corpo senza vita un cliente che aveva appuntamento per ritirare la propria auto.