Arrestati due rapinatori seriali in Brianza: aggredivano donne anziane

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in provincia di Monza con l'accusa di aver commesso una serie di rapine ai danni di donne anziane. Per i due, entrambi nordafricani con precedenti, il gip di Monza ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre un terzo complice è ricercato. Gli episodi contestati sono avvenuti in strada, a partire dal marzo scorso, nella zona tra Seveso e Barlassina, in Brianza. Sono almeno cinque le donne rapinate, di età compresa tra i 57 e gli 86 anni.