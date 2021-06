Melegnano, muratore precipita da tre metri: grave 34enne

Un muratore di 34 anni è precipitato da un'altezza di oltre 3 metri da un'impalcatura in un cantiere per l'edificazione di una nuova costruzione a Melegnano, in provincia di Milano. Stava lavorando alla realizzazione di una soletta.

Trauma cranico e lesioni

Sul posto, sono arrivati i sanitari del 118. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico e anche lesioni a un braccio, è stato, trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano in gravi condizioni. L'allarme è stato dato da un collega.