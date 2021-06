Calvenzano, ambulanza si scontra con auto: quattro feriti

Un'ambulanza della Croce rossa è rimasta coinvolta in un incidente questa mattina a Calvenzano, nella Bassa bergamasca, lungo via Circonvallazione nuova. Per cause ancora in corso di accertamento, l'ambulanza si è scontrata con un'auto attorno alle 7.

I feriti

Ferite in modo non grave quattro persone, tre sull'ambulanza e uno sull'auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. Nell'impatto l'ambulanza si è piegata sul lato sinistro, scoppiati gli airbag e distrutti i vetri.