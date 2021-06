Incidente nel Pavese, auto contro guardrail: morto 80enne

Un uomo di 80 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel territorio del Comune di Gropello Cairoli (in provincia di Pavia). L’uomo, alla guida della sua auto, si è schiantato contro un guardrail mentre stava uscendo dall'autostrada A7 Milano-Genova. Quasi certamente a provocare l'incidente è stato un malore. Quando sono intervenuti sul posto i soccorritori, non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso dell'automobilista.