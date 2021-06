Morto Visin, aveva 20 anni: ha giocato nelle giovanili del Milan

Era una giovane promessa del calcio etiope. Si era trasferito in Italia da bambino e per qualche anno aveva vissuto a Nocera Inferiore, la città dei suoi genitori adottivi

L'ex giocatore delle giovanili del Milan, Seid Visin, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Era una giovane promessa del calcio etiope. Si era trasferito in Italia da bambino e per qualche anno aveva vissuto a Nocera Inferiore, la città dei suoi genitori adottivi. Poi si era trasferito a Milano. Fino al 2016-2017 Visin ha giocato nelle giovanili rossonere e in quelle del Benevento, condividendo la stanza con il quasi coetaneo Gigio Donnarumma. Visin era nato il 22 settembre 2000, mentre il portiere della Nazionale è un classe 99.