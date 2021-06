Un motociclista bergamasco di 41 anni è morto in uno scontro frontale con un camion. È avvenuto in una galleria a Sabbio Chiese in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dopo aver sorpassato un camion il motociclista è finito contro un mezzo pesante che proveniva dal senso di marcia opposto. È morto sul colpo.