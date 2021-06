Ospitaletto, schianto sulla A4: muore camionista

L'incidente arriva a poche ore di distanza da quello avvenuto in A21 in territorio di Piacenza in cui sono morti cinque operai, di cui quattro di Brescia e uno di Bergamo

Incidente mortale lungo l'autostrada A4, che è stata chiusa da Ospitaletto a Brescia Ovest, in direzione Venezia. A perdere la vita l'artista di un camion che si è scontrato con un altro mezzo pesante. Lo schianto arriva a poche ore di distanza da quello avvenuto in A21 in territorio di Piacenza in cui sono morti cinque operai, di cui quattro di Brescia e uno di Bergamo, che stavano tornando da una giornata di lavoro in un cantiere a Parma commissionato dall'Università di Parma.