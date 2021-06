Il pompiere è rimasto ustionato al volto. È stato trasportato in ospedale e attualmente si trova sotto osservazione

Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante un intervento a Prevalle, in provincia di Brescia. Nelle operazioni di spegnimento di un incendio in una casa sarebbe scoppiata una bombola di Gpl che ha investito il vigile del fuoco, rimasto ustionato al volto. È stato trasportato in ospedale e attualmente si trova sotto osservazione.