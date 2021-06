Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia, da mercoledì 2 giugno, la macchina per la prenotazione del vaccino anti Covid ha sbloccato qualsiasi limite di età dai 12 anni in avanti.

Intanto, ieri in Lombardia ci sono stati 519 nuovi contagi.

8:29 - Vaccini, Fontana: "Entro fine luglio prima dose a tutti i lombardi"

"Diciamola tutta: siamo stati messi sotto tiro per ragioni politiche. Non è stata una pagina gloriosa per i nemici delle autonomie, e per chi in particolare voleva demolire l'immagine di una Lombardia efficiente. Per fortuna la storia presenta il conto...". Così Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in un'intervista a Repubblica. Alla domanda 'Siete pronti a quella che il generale Figliuolo definisce la spallata decisiva alla pandemia?' Fontana risponde: "Sì, ci siamo attrezzati per le inoculazioni, negli hub vaccinali, di tutti i cittadini con più di dodici anni. Con la tranquillità di chi sa di aver già coperto le categorie fragili". Fontana poi spiega: "Contiamo di arrivare a un livello di somministrazioni mai raggiunto, 140-150 mila al giorno. Entro fine luglio avremo dato la prima dose a tutti i lombardi". E alla domanda se crede alla spallata definitiva al Covid risponde: "Una spallata verso la normalità. Poi in autunno probabilmente dovremo vaccinarci di nuovo. Noi abbiamo quasi pronto un piano per le terze dosi: non più negli hub ma in strutture diffuse sul territorio".

7:18 - Vaccini: da oggi possono prenotare tutti

In Lombardia, da mercoledì 2 giugno, la macchina per la prenotazione del vaccino anti Covid ha sbloccato qualsiasi limite di età dai 12 anni in avanti. E così, ecco l'ultima chiamata della campagna massiva: quella che protegge dal Covid chi ha fra i 12 e i 29 anni. Inizialmente lo scaglione di prenotazioni non comprendeva la fascia 12-15 anni. L'annuncio del via libera alle adesioni è scattato nel pomeriggio di martedì.