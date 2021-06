Minaccia e aggredisce i genitori e il fratello: un arresto nel Pavese

Ha prima minacciato e poi aggredito con una roncola i genitori e il fratello, per questo un uomo di 34 anni di Casorate Primo (Pavia), comune del Pavese al confine con la provincia di Milano, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'aggressione

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, il 34enne avrebbe reagito con violenza al rifiuto dei familiari di dargli dei soldi. Fortunatamente le conseguenze dell'aggressione non sono state gravi: il padre, 65 anni, è stato giudicato guaribile in 5 giorni per escoriazioni al dorso; la madre, 60 anni, in 7 giorni per uno stato d'ansia; il fratello, 33 anni, in 7 giorni per una contusione toracica. Il 34enne arrestato ha anche danneggiato l'automobile di famiglia e alcune suppellettili all'interno della casa.