Uno spettacolo in una sola foto: "Ac Milan is Back". Così i tifosi rossoneri, radunati nel piazzale antistante Casa Milan, hanno composto questa scritta con dei fumogeni accompagnata da cori in omaggio alla società e al club rossonero per la stagione appena trascorsa. Con tanto di ritorno in Champions e secondo posto alle spalle dell'Inter.