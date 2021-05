Incidente nel Bergamasco, scontro tra auto e tir: feriti mamma e bimbi

Lo schianto è avvenuto a Zandobbio. La 32enne, che era al volante dell'automobile, è in gravi condizioni mentre i due figli, gemelli, non sarebbero in pericolo di vita

Due gemellini di 3 mesi e la loro mamma, di 32 anni, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Zandobbio (Bergamo), dopo che l'auto guidata dalla donna, sulla quale viaggiava anche il marito, si è scontrata con un tir. La 32enne è in gravi condizioni ed è stata trasferita all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l'elicottero del 118. Feriti, ma non in pericolo di vita, anche i due bambini, portati in ospedale con le ambulanze. Non sono invece gravi le condizioni del padre e dell'autista del camion. Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri. L'auto è stata tagliata dai vigili del fuoco per permettere ai soccorritori di raggiungere la donna.