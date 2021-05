A Milano murales dedicato ad Anna Liberti, simbolo della Repubblica

Il 2 giugno verrà inaugurato in via Cima 39 a Milano un nuovo murale del progetto Or.Me. – Ortica Memoria dedicato Anna Iberti, la donna milanese simbolo dell’Italia democratica. Per questa occasione, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha mandato una lettera all’associazione Or.Me – Ortica Memoria e un videomessaggio che verrà trasmesso durante la cerimonia d’inaugurazione. Quest'ultima si svolgerà a Milano il 2 giugno alle 10.15 in via Cima 39. Saranno presenti il sindaco di Milano, Beppe Sala, la vice Sindaco, Anna Scavuzzo, la presidente del Municipio 3, Caterina Antola, il presidente di Legacoop Lombardia, Attilio Dadda, e il presidente del Comitato permanente antifascista per la difesa dell'ordine repubblicano, Roberto Cenati.