Incendio a Bagnatica, plastica in fiamme: alta colonna di fumo

Sul posto, in via Kennedy, sono intervenuti i vigili del fuoco: sono bruciati circa 700 metri quadrati di materiali stoccati nel piazzale dell'azienda

Un incendio è divampato oggi pomeriggio attorno alle 16 a Bagnatica, nel Bergamasco. Da quanto risulta, hanno preso fuoco materiali plastici all'esterno di un'azienda. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile da Bergamo e da una vasta zona dei paesi dell'hinterland, fino alla pianura bergamasca. Sul posto, in via Kennedy, sono intervenuti i vigili del fuoco: sono bruciati circa 700 metri quadrati di materiali stoccati nel piazzale dell'azienda. Non si registrano feriti né problemi di natura ambientale.