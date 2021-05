Inter, Bastoni mangia pizza in campo e la mamma gli pulisce la bocca

Nella festa scudetto dell'Inter, con la coppa consegnata a capitan Handanovic dal presidente della Lega serie A Paolo Dal Pino al termine della vittoria contro l'Udinese (5-1), c'è stato spazio anche per un'immagine tenera. Tra un coro e un altro, una foto e un'altra, è spuntato il fotogramma che mostra Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, mangiare un boccone di pizza. C'è un dettaglio che non sfugge: il difensore nerazzurro ha la bocca ancora un po' sporca e sua madre - in piedi davanti a lui che è seduto con la maglietta celebrativa e la medaglia al collo - gliela pulisce.