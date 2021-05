Madesimo, valanga di piccole dimensioni: illese tre persone

Una valanga di piccole dimensioni si è staccata, intorno a mezzogiorno, nella zona di Montespluga - Pizzo Suretta, nel territorio comunale di Madesimo (in provincia di Sondrio), investendo tre persone che ne sono uscite illese.

I soccorsi

Sono stati attivati i tecnici della Stazione di Madesimo del Soccorso alpino, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, oltre a una unità cinofila da ricerca in valanga (UCV) del Cnsas. L'elicottero di Areu ha sorvolato la zona e la bonifica ha permesso di verificare che non vi erano altri coinvolti. Il gruppo, composto anche da una quarta persona non coinvolta nella frana, è poi rientrato in modo autonomo.