"Prendi in casa": il progetto si estende a tutti i milanesi

“Prendi in casa” si apre a tutti i milanesi della città metropolitana che desiderano ospitare giovani fuori sede, studenti o lavoratori, under 35 anni, per avviare una convivenza solidale. In seguito alla pandemia di Covid, il progetto - attivo dal 2004 per favorire la convivenza intergenerazionale tra giovani e anziani indipendenti che vivono da soli – da oggi estende il servizio anche a famiglie, coppie e single, lanciando un video e una campagna di comunicazione sui social media.

Che cos’è “Prendi in casa”

“Prendi in casa” è l'iniziativa di convivenza solidale che MeglioMilano ha avviato e gestisce con l’obiettivo di offrire ai giovani fuori sede un’alternativa economica e solidale per la permanenza in città, valorizzando le risorse abitative e relazionali del territorio. Il progetto è nato per unire due mondi con esigenze diverse ma compatibili: da una parte giovani (18-35 anni) non residenti a Milano che si trasferiscono nel capoluogo lombardo per motivi di studio o di lavoro in cerca di casa che si scontrano con un mercato spesso irregolare, speculativo e che offre affitti generalmente molto alti; dall’altra anziani che hanno concluso l’attività lavorativa ma sono ancora attivi, che vivono in appartamenti diventati troppo grandi e costosi per le loro necessità e avvertono un senso di solitudine. Negli anni sono state avviate oltre 650 convivenze.

Chi sostiene “Prendi in casa”

Dal 2018 “Prendi in casa” è progetto di Milano2035 - Coalizione per l’abitare giovanile, cofinanziato da Fondazione Cariplo, nell’ambito di Welfare in Azione, che coinvolge oltre 30 partner pubblici e privati con l’obiettivo di rendere Milano una città più accogliente proponendo un nuovo modo di abitare, l’Abitare Collaborativo. “Prendi in casa” è sostenuto da Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi.