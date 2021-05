Milano, Atm assume 600 persone ma non le trova: città troppo cara

Atm, l’azienda di trasporti di Milano, ha previsto 600 assunzioni e punta soprattutto a una maggiore presenza di donne. Tuttavia, sembrerebbe che a causa del costo di vita elevato per la città stiano arrivano ancora poche candidature. Per questo motivo, l’azienda sta lavorando a nuovi accordi e misure (come prestiti per ottenere l'abilitazione da autista e intese con le residenze universitarie) per incentivare le domande. La notizia è riportata da Fanpage.it.

Dg Atm: “Incremento presenza donne per migliorare gender balance”

Il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, durante la commissione mobilità in Comune, ha spiegato che l'azienda punta a far crescere la presenza femminile dall'8 per cento attuale al 14 per cento. Nel piano di assunzione c'è quello di "contribuire a migliorare il gender balance – si legge in una nota stampa – incrementando la presenza di genere femminile in un settore che per molto tempo ha avuto una connotazione prettamente maschile".

Il problema delle poche candidature

Durante la commissione, Giana ha fatto anche presente come sia ancora eseguo il numero di curriculum arrivati da quando è stato lanciato il piano di recruiting. Per il direttore, il problema – che riguarda tutti i livelli, dagli autisti alle posizioni più alte – è dovuto probabilmente al rapporto tra il livello retributivo (che non è basso, ma diverso dai privati) rispetto al costo della vita. Questo potrebbe disincentivare chi vive in un'altra città a trasferirsi nel capoluogo meneghino per lavorare in azienda. Giana ha spiegato che Atm sta cercando di puntare sui prestiti per ottenere l'abilitazione a guidare gli autobus e a stipulare accordi con le residenze universitarie per offrire un alloggio temporaneo ai nuovi assunti.

I posti di lavoro richiesti

Nel piano di assunzioni, l'azienda ricerca 260 conducenti, settanta manutentori, 44 agenti di stazione, 35 ingegneri e 25 professionisti del settore IT. Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito dell'azienda nella sezione “Lavorare in Atm”, dove è possibile candidarsi inserendo il proprio curriculum.