Aggressioni con acido, Martina Levato non può recitare a teatro

La Corte di Cassazione ha confermato il no alla richiesta di permesso ad uscire dal carcere di San Vittore, per recitare al teatro 'Piccolo' di Milano nel 'Decameron delle donne', per Martina Levato, la giovane donna condannata a 19 anni e sei mesi di reclusione per le aggressioni all'acido nei confronti di tre vittime, messe a segno nel capoluogo lombardo insieme al suo ex fidanzato Alexander Boettcher nel 2014. Confermata quindi la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano presa con ordinanza del 23 gennaio 2020. Gli ''ermellini' hanno dichiarato inammissibile il ricorso della Levato che insisteva sulla "necessità" del permesso.