Fiera di Milano, chiude modulo Covid: gli infermieri festeggiano

Chiude un modulo Covid dell'ospedale Fiera Milano. A dare la notizia, come riporta il sito di Fanpage, è un'infermiera che ha postato sulla sua pagina Facebook la foto sua e di alcuni suoi colleghi che festeggiavano la chiusura. "È tutto scritto, ed è qui dentro, e viene tutto via con me", inizia il post. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Il post

Che poi continua: "Fine del capitolo al gate 6, si chiude il cerchio. Lasciarmi questa porta alle spalle oggi mi è costata una fatica che mai avrei immaginato, ma lo faccio con il cuore colmo, delle profonde amicizie in più e con la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, vi porterò con me ovunque". Nella foto si vedono gli infermieri con un cartello che dà la notizia della "fine" del modulo. E poi sotto si continua a leggere: "Grazie, è stato un onore e il miglior imprevisto che potesse capitarmi. Resterà comunque il ricordo".