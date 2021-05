Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 417, mentre i pazienti attualmente positive sono 39.544

A fronte di 49.484 tamponi, sono 1.396 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 417, mentre i pazienti attualmente positive sono 39.544. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 36.776.