Incidente a Gallarate, scontro tra due veicoli: un morto

Una persona è morta a seguito di un incidente, che ha coinvolto due veicoli, avvenuto questa mattina sulla strada statale 336 “dell'Aeroporto di Malpensa", a Gallarate. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Vergiate, ha reso noto l'Anas spiegando che sono ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell'incidente. Sul posto, oltre al personale Ansa, sono giunti i vigili del fuoco,il 118 e la polizia Locale per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Nel frattempo il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria allo svincolo di Gallarate-Samarate.