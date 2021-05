Droga, bar del Bresciano era centrale di spaccio: cinque arresti

Le indagini sono partite nel dicembre 2018, dopo l'arresto di un uomo trovato in possesso di un chilo di cocaina

Cinque persone, tre cittadini albanesi e due italiani, sono stati arrestati nel corso di un'indagine della Polizia di Stato di Brescia con l'accusa di importazione, trasporto e cessione di rilevanti quantitativi di cocaina. L'operazione è stata condotta con la collaborazione degli agenti di Bologna e Verona, dove sono avvenuti due degli arresti.

Le indagini

Le indagini sono partite nel dicembre 2018, dopo l'arresto di un cittadino marocchino trovato in possesso di un chilo di cocaina. In seguito è stato individuato il fornitore dell'ingente quantitativo di droga, un cittadino albanese impegnato nella gestione di un bar a Travagliato (Brescia), locale che era stato trasformato in una vera e propria centrale di smistamento della droga. Altri 15 chili di cocaina sono stati sequestrati nel maggio 2019 a Cologno Monzese (Milano). La droga, proveniente dal Belgio, era a bordo di un minibus a noleggio con alla guida un autotrasportatore di Bologna.