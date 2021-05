Incidente sul lavoro nella Bergamasca, grave ragazzo di 29 anni

Un operaio di 29 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto da un'altezza di circa 4 o 5 metri mentre lavorava all'interno di un cantiere edile in via Cimitero a Riva di Solto (Bergamo). (GLI INCIDENTI SUL LAVORO)

L'incidente sul lavoro



Secondo quanto ricostruito da Ats Bergamo, il giovane è caduto dalla scala mentre stava realizzando al copertura di un'abitazione ed è finito nel vano scale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Poliambulanza di Brescia, secondo quanto riferito dall'Ats di Bergamo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri di Clusone e il personale tecnico dell'Ufficio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Bergamo Est, che ha avviato un'inchiesta. "Le cadute dall'alto rappresentano una tra le maggiori cause di infortunio grave, tale pericolo è presente in tutte le fasi di costruzione e manutenzione di un edificio - spiega Ats - Per questo i lavori devono essere eseguiti pianificando la sicurezza sin dall'inizio delle opere, al fine di minimizzare i rischi che si originano durante le fasi di costruzione e identificare attentamente quali siano le attrezzature ritenute più idonee nelle diverse fasi del lavoro".