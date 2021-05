Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Prenderanno il via da oggi, sul portale di Regione Lombardia, le prenotazioni per effettuare il vaccino anti Covid-19 per i 50-59 enni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Intanto, ieri ci sono stati 1.326 nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia.

