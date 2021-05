La vittima era in gita a bordo della sua moto quando nell'affrontare una curva a destra ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un'auto

Tragedia in provincia di Brescia. Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Idro. La vittima, Ferruccio Arsuffi, era in gita a bordo della sua moto quando nell'affrontare una curva a destra ha invaso la corsia opposta andando a sbattere contro un'auto.