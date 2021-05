Elezioni Milano, Sala: “Con M5S pensiamo sia meglio correre separati”

Così il sindaco del capoluogo lombardo: “Coi 5 Stelle ci parlo ma credo che si sia d'accordo che è meglio portare ognuno la propria proposta della città, che è una proposta non in continuità perché la pandemia ci ha portato a dover cambiare”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensa ancora che il centrosinistra e i 5 Stelle debbano correre con due candidati sindaco diversi alle comunali, ha affermato che col Movimento “ne stiamo discutendo, anche amichevolmente, e pensiamo che in questo momento sia meglio fare due proposte perché in questi anni è stata anche diversa la proposta dell'idea di città" (LA SITUAZIONE NEL CENTRODESTRA).

Sala: “Meglio portare ognuno la propria proposta della città”

"Poi io sono stato fra i primi a dire di porre attenzione a quello che loro stavano facendo - ha proseguito il sindaco - e sono stato tra i primi a dire che è giusto, a livello di governo, stare con i 5 Stelle. Ma le realtà locali sono realtà locali quindi io cercherò di interpretare al meglio le esigenze di Milano. Con loro ci parlo ma credo che si sia d'accordo che è meglio portare ognuno la propria proposta della città, che è una proposta non in continuità perché la pandemia ci ha portato a dover cambiare. Per me va bene così".