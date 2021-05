Pensionato di 73 anni travolto e ucciso nel Mantovano

Un pensionato di 73 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 7.30, a Goito in provincia di Mantova. L'uomo è stato travolto mentre attraversava a piedi la strada, l'ex statale Goitese che passa per il paese. L'anziano ha cominciato ad attraversare la strada poco distante dalle strisce pedonali, diretto in un negozio dall'altro lato della strada. Giunto in mezzo alla careggiata è stato travolto da un camion che trasportava latte ed è morto sul colpo.