Incidente sulla Pavia-Lodi, morto il guidatore di un furgone

Il conducente di un furgone è morto, oggi pomeriggio, nello scontro con un'autocisterna per il trasporto del latte. L'incidente è avvenuto, poco prima delle 16, lungo la strada che collega Pavia a Lodi, all'altezza del comune di Copiano (Pavia). Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per la vittima, alla guida di un furgone carico di assi di legno, non c'è stato nulla da fare, mentre il guidatore dell'autocisterna è stato condotto in ambulanza al San Matteo di Pavia.