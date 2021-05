Milano, traffico illecito di rifiuti: eseguite trenta misure cautelari

Gli indagati sono accusati a vario titolo di estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti. Il centro nevralgico della gestione illecita di rifiuti sarebbe il campo nomadi di via Bonfadini

Sono trenta le misure cautelari eseguite durante l'operazione “Rifiuti preziosi' scattata questa mattina a Milano nei confronti degli indagati accusati a vario titolo di estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti. Le indagini, coordinate dai Sostituti Procuratori Francesco De Tommasi e Sara Ombra, e dal Procuratore Aggiunto a capo della Direzione Distrettuale Antimafia, Alessandra Dolci, sono state svolte dalla Polizia locale a partire da giugno 2020 e coinvolgono come centro nevralgico della gestione illecita di rifiuti il campo nomadi di via Bonfadini.