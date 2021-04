Incidente a Desenzano, automobilista travolto sulla A4: morto 45enne

L'uomo era sceso dall'auto per un guasto ed è stato investito prima da una vettura, che non si è fermata a prestare soccorso, e poi da un camion

Un uomo di 45 anni è morto questa mattina lungo l'autostrada A4 tra Desenzano del Garda e Brescia Est dopo esser stato travolto prima da una vettura, che non si è fermata a prestare soccorso, e poi da un camion. L'uomo era sceso dall'auto per un guasto ed è stato investito mentre metteva a terra il triangolo. Il conducente dell'auto che ha travolto la prima volta il 45enne non si è fermato ed è scappato, subito dopo un camion ha nuovamente investito l'automobilista che è deceduto.