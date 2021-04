Incidente nel Lecchese, scontro tra un’auto e una moto: un morto

Un motociclista di 37 anni è morto questa mattina in un incidente stradale accaduto a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. L’uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato con un auto, il cui conducente, di 41 anni, è rimasto illeso, ma sotto choc. Dopo l’impatto, avvenuto in via Brianza, arteria già rivelatasi in passato molto pericolosa, i mezzi sono stati avvolti dalle fiamme a causa del carburante fuoriuscito. Il motociclista è stato sbalzato su un prato. Nulla da fare per lui, nonostante sul posto siano giunti l’elisoccorso, due ambulanze, auto medica e i vigili del fuoco.