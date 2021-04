Proposta di matrimonio su un volo Napoli-Milano. IL VIDEO

“Ci siamo conosciuti in aereo - ha detto il medico, autore della proposta - e allo stesso modo ho pensato di chiederle la mano

Proposta di matrimonio in volo. Un medico di famiglia, residente in Brianza ma di origini campane, C.A., ha chiesto la mano alla sua compagna, M.C., su un volo Napoli-Milano. La dichiarazione, avvenuta circa due settimane fa, è stata immortalata in un video.

"Coroneremo il nostro sogno in Costiera Amalfitana"

"Ci siamo conosciuti in aereo - ha detto il medico - e allo stesso modo ho pensato di chiederle la mano. Il 19 giugno coroneremo il nostro sogno in Costiera Amaifitana, limitazioni covid permettendo".