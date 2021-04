Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 38.982 tamponi effettuati, è di 1.967 il numero di casi positivi registrati in Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:03 - In provincia di Milano 672 casi

