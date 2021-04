Suzzara, scontro tra un'auto e una moto: morto 22enne

Un giovane di 22 anni è morto ieri in un incidente stradale avvenuto a Suzzara, nel Mantovano. Il ragazzo, di origini marocchine, era in sella a una moto, una Suzuki 600, quando si è scontrato con un'auto in prossimità di un incrocio. Ancora da chiarire la dinamica dell' incidente. Il giovane è morto all'istante mentre è rimasto illeso l'unico occupante dell'auto, un 47enne di Suzzara.