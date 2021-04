Valeggio, donna di 35 anni scomparsa con tre cani

Da ieri pomeriggio nelle campagne intorno a Valeggio, in provincia di Pavia, sono in corso le ricerche di una donna russa di 35 anni, che abita da sola nel piccolo paese di poco più di 200 abitanti. Non dà notizie di sé da più di 24 ore dopo essersi allontanata da casa per fare una passeggiata insieme ad alcuni cani, sembra tre, di cui è addestratrice.

L'allarme

A dare l'allarme ai carabinieri è stata la madre, che vive in Piemonte: ha detto di averla sentita al telefono l'ultima volta due giorni fa, dopo di che il suo cellulare risulta sempre staccato. L'abitazione è in ordine, senza segni di effrazione. Alle ricerche partecipano vigili del fuoco, protezione civile e Croce Rossa. Sono stati allertati anche i sindaci dei paesi limitrofi. La zona battuta è in particolare quella tra Valeggio e Ottobiano. Per i carabinieri l'ipotesi che trova più credito è quella dell'incidente. Anche dei cani che erano con lei finora non si è trovata traccia.