Cade col parapendio: ferito un 60enne nel Lecchese

Un 60enne è rimasto ferito in un incidente di volo col parapendio questo pomeriggio sul monte Cornizzolo (1.241 metri), sulle Prealpi in provincia di Lecco, al confine con la provincia di Como. L'uomo ha perso quota improvvisamente nel corso di una manovra con il parapendio con cui stava volando. In quel momento il vento soffiava a 32,2 chilometri orari.

I soccorsi

L'iniziale intervento in codice rosso dei vigili del fuoco di Canzo e dell'ambulanza del Lariosoccorso di Erba, è stato successivamente riqualificato come meno grave. II ferito è stato medicato sul posto, è rimasto cosciente ed è stato trasferirlo all'ospedale per le cure del caso.