Brescia, aggrediscono controllori metropolitana: denunciati 2 giovani

Un 22enne e un 23enne sono stati denunciati per aver aggredito con schiaffi e pugni due controllori della metropolitana di Brescia. È accaduto alla fermata Vittoria, in pieno centro, e l'aggressione è avvenuta sotto le telecamere di servizio che hanno immortalato la scena violenta. Le due vittime sono state medicate in pronto soccorso mentre i giovani identificati e denunciati per lesioni personali, violenza a Pubblico Ufficiale, minaccia e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.