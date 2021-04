Covid, in Lombardia 1.975 nuovi contagi su 38.490 tamponi

Con 38.490 tamponi effettuati è di 1.975 il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: sono 787 in terapia intensiva (meno 24), e 5.727 negli altri reparti (meno 36). Continua a crescere il totale dei decessi, che da inizio pandemia arriva a 31.909 d cui 94 ieri.

I contagi nelle province

Per quanto riguarda le province, 506 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 208 in città, 457 a Varese, 226 a Como, 160 a Monza, 136 a Brescia, 118 a Mantova, 86 a Cremona, 85 a Pavia, 71 a Bergamo. 44 a Lecco, 40 a Lodi e 10 a Sondrio.