Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:10 - Da oggi la Lombardia è in zona arancione

La Lombardia torna da oggi arancione. Si allentano dunque le misure di contenimento del Covid-19. Riaprono negozi, parrucchieri, estetisti, banchi extra alimentari nei mercati e tutti gli esercizi commerciali considerati non essenziali. Questa mattina rientrano in classe gli studenti fino alla terza media, mentre alle superiori le lezioni in presenza saranno al 50%. Bar e ristoranti proseguono con l'asporto e il delivery.

7:07 - In Lombardia 2.302 nuovi positivi su 41.303 tamponi

In Lombardia sono 2.302 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime ore a fronte di 41.303 tamponi eseguiti, il rapporto tra casi positivi e test effettuati è al 5,6%. I ricoveri in terapia intensiva sono 814, mentre quelli negli altri reparti sono 5896 (-163). I decessi sono stati 77 per un totale da inizio epidemia di 31.753 vittime. Per quanto riguarda le province, in quella di Milano sono stati segnalati 734 contagi, in quella di Brescia 367, Bergamo 244, Monza e Brianza 203, Mantova 132, Pavia 127, Varese 112, Como 107, Cremona 80, Sondrio 69, Lecco 58 e in quella di Lodi 26.