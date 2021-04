Droga, blitz dei carabinieri di Milano in 6 regioni: 37 arresti

Trentasette persone sono state arrestate in un blitz compiuto stamattina in sei regioni dai carabinieri di Milano nei confronti di vari gruppi dediti al traffico e allo spaccio di droga. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano, su richiesta della locale Dda, nelle province di Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza.

Le indagini

Le indagini hanno consentito l'individuazione di svariati gruppi criminali, tutti operanti nel capoluogo lombardo anche se con ramificazioni in altre aree del Paese. Uno di questi gruppi è stato accertato essere composto anche da persone di origine calabrese, due delle quali sono risultate mantenere saldi rapporti con vertici ed emissari della 'ndrangheta reggina. Le persone coinvolte sono 20 italiani e 17 stranieri. Per 27 di loro è previsto il carcere mentre per gli altri 10 gli arresti domiciliari. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di armi.