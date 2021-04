Crema, lascia biglietto d'amore conficcato con una freccia: denunciato

Voleva essere un gesto romantico, ma gli è costato una denuncia per molestie e lancio di oggetti pericolosi. Protagonista un 34enne di Crema, il quale ha avuto l'idea di conficcare in un'anta della casa di una sua coetanea un biglietto d'amore scoccando una freccia. La donna, però, non ha apprezzato e ha presentato denuncia ai carabinieri della cittadina in provincia di Cremona. I militari hanno poi sequestrato all’uomo un arco sportivo e cinque dardi, tre dei quali con punta metallica, come quello usato per il messaggio.