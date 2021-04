Vaccini Covid, da lunedì in funzione hub Villa Erba a Cernobbio

La struttura, in provincia di Como, sorge dopo la bocciatura dell’hub di Muggiò da parte del consulente della Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso

Sarà attivo da lunedì prossimo l'hub vaccinale di Villa Erba a Cernobbio, in provincia di Como, allestito dopo la bocciatura dell'hub di Muggiò da parte del consulente della Lombardia per la campagna vaccinale Guido Bertolaso (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Domani, alle 11 il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi visiterà la struttura. Con lui interverranno anche il presidente di Villa Erba Filippo Arcioni e il Direttore generale dell'ASST Lariana Fabio Banfi.