Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella provincia di Milano sono stati segnalati 354 contagi, di cui 103 nel capoluogo, nelle ultime ore, sono 91 quelli segnalati in provincia di Brescia, 68 in quella di Bergamo, 67 a Mantova, 64 a Monza, 53 a Pavia, 43 a Como, 29 a Varese, 24 a Lodi, 17 a Lecco, 15 a Cremona e 5 nella provincia di Sondrio. Con 10.467 i tamponi effettuati: 10.467 è di 841 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale quindi dell'8%. Resta stabile il numero dei ricoverati: sono infatti 845 in terapia intensiva (13 meno di ieri) e 6.643 negli altri reparti (in aumento di 17). Sono invece 53 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 31.264.